Roland Garros: Pavlyuchenkova elimina Zidansek e está na final em Paris

Pavlyuchenkova, de 29 anos, que figura no 32.º lugar no ‘ranking’ WTA, derrotou a jovem adversária, de 23 anos, e 85.ª colocada na hierarquia mundial, em duas partidas, com os parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 34 minutos.

Garantida a estreia em finais de torneios do Grand Slam, a russa vai aguardar agora pelo desfecho do embate entre a grega Maria Sakkari e a checa Barbora Krejcikova para conhecer a próxima adversária na terra batida do segundo ‘major’ da temporada.