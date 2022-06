Roland Garros. Rafa Nadal na final após lesão de Zverev

Uma partida de grande nível entre dois grandes tenistas. Rafael Nadal venceu o primeiro set no tie break e Zverev tentava evitar um segundo tie break no segundo set. O alemão torceu o pé direito e caiu em dor. Saiu do court e regressou em muletas para não poder voltar a disputar a partida.





Um jogo com mais de três horas que prometia mais ténis de qualidade para aqueles que se dirigiram ao Philippe Chatrier. Zverev desistiu e Rafael Nadal, considerado rei da terra batida, vai disputar mais uma vez a final de Roland Garros, esperando por Marin Cilic ou Casper Ruud.