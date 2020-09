Roland Garros: Rafael Nadal qualifica-se para a terceira ronda

Em busca do seu 13.º título no torneio do 'Grand Slam' parisiense, Nadal, segundo do 'ranking' mundial, precisou de uma hora e 42 minutos para eliminar McDonald, 236.º, por 6-1, 6-0, 6-3.



Na próxima ronda, o espanhol vai encontrar o japonês Kei Nishikori, 35.º da hierarquia mundial, ou o italiano Stefano Travaglia, 74.º.