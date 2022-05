Roland Garros: Rafael Nadal qualificou-se para os oitavos de final

Na terceira ronda, Nadal, quinto jogador mundial, superou o neerlandês, 29.º, por 6-3, 6-2 e 6-4, em duas horas e 11 minutos, para alcançar a 108.ª vitória em 111 encontros no torneio de terra batida gaulês, no qual apenas uma vez não passou desta fase.



Depois de conseguir a 301.ª vitória em encontros de provas do ‘Grand Slam’, o espanhol, em busca de aumentar para 22 o recorde de 'majors' na carreira, vai agora defrontar o canadiano Félix Auger-Aliassime, nono do mundo, que bateu o sérvio Filip Krajinovic, 55.º.