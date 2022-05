Roland Garros: Zverev na terceira ronda ao afastar campeão do Estoril Open

O tenista alemão Alexander Zverev, número três do 'ranking' mundial, apurou-se hoje para a terceira ronda de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao vencer com o argentino Sebastián Báez, campeão do Estoril Open.