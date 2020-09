Roland Garros: Zverev, Wawrinka e Halep vencem, Goffin eliminado

Na primeira jornada do torneio francês do Grand Slam, que habitualmente é disputado em maio, mas, devido à pandemia da covid-19, foi transferido para esta altura do ano, o germânico, de 23 anos, estreou-se no Philippe Chatrier com um novo treinador, o ex-jogador espanhol David Ferrer, e triunfou ante o austríaco Dennis Novak, em três ‘sets’, pelos parciais de 7-5, 6-2 e 6-4.



Graças à estreia bem-sucedida, o recente finalista do US Open, presente nos quartos de final de Roland Garros nas últimas duas edições, vai defrontar o vencedor do encontro entre o norte-americano Michael Mmoh e o francês Pierre-Hugues Herbert.



Já um dos encontros mais aguardados da jornada inaugural, entre Stan Wawrinka, campeão do ‘major’ parisiense em 2015 e vice-campeão em 2017, e o britânico Andy Murray, acabou por defraudar algumas expectativas, no mesmo dia em que o japonês Kei Nishikori precisou de cinco ‘sets’ frente ao inglês Daniel Evans para aceder à segunda jornada, por 1-6, 6-1, 7-6 (7-3), 1-6 e 6-4.



Diante o antigo número um mundial e detentor de três títulos do Grand Slam, Wawrinka carimbou facilmente a qualificação para a ronda seguinte, por 6-1, 6-3 e 6-2, em apenas uma hora e 41 minutos, marcando encontro com o alemão Dominik Koepfer, enquanto o argentino Diego Schwartzman, que eliminou Rafael Nadal no Masters 1.000 de Roma, passou sem dificuldade pelo sérvio Miomir Kecmanovic, por 6-0, 6-1 e 6-3.



Ao contrário de Zverev (sétimo ATP), Wawrinka e Schwartzman (14.º ATP), o belga David Goffin, 11.º cabeça de série, não conseguiu impor o teórico favoritismo e acabou afastado pelo jovem italiano Jannik Sinner, de 19 anos, que se estreou no quadro principal de Roland Garros com um triunfo em três partidas, por 7-5, 6-0 e 6-3, num desafio em que chegou a vencer 11 jogos consecutivos.



Tal como Goffin, número 13 do ‘ranking’ mundial, o croata Borna Coric (27.º ATP), de 23 anos, e o australiano Alex de Minaur (28.º) também foram eliminados na estreia, respetivamente, pelo eslovaco Norbert Gombos, por 6-4, 3-6, 6-3 e 6-4, e pelo italiano Marco Cecchinato, pelos parciais de 7-6 (11-9), 6-4 e 6-0.



Na competição feminina, Simona Halep, uma das principais favoritas ao triunfo no pó de tijolo parisiense e número dois da hierarquia da WTA, derrotou a espanhola Sara Sorribes Tormo, por 6-4 e 6-0, ao cabo de uma hora e 22 minutos, ao passo que a bielorrussa Viktoria Azarenka, finalista do US Open, superou a montenegrina Danka Kovinic, por 6-1 e 6-2.



Enquanto a jovem norte-americana Coco Gauff, de 16 anos, surpreendeu a britânica Johanna Konta, 13.º colocada no ‘ranking’ WTA e semifinalista há um ano em Roland Garros, por duplo 6-3, a belga Elise Mertens, 16.ª pré-designada, confirmou a superioridade frente à russa Margarita Gasparyan (122.ª WTA), pelos parciais de 6-2 e 6-3.