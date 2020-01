Ross Branch vence segunda etapa nas motas e Sunderland é novo líder

O piloto do botsuana Ross Branch (KTM) venceu hoje em motas a segunda etapa do Rali Dakar de todo-o-terreno, que ligou Al Wajh a Neom, na distância de 393 quilómetros, com Paulo Gonçalves na 12.ª posição.