Rovanpera lidera Rali da Estónia após primeira especial

O piloto de 20 anos bateu o irlandês Craig Breen (Hyundai i20) por apenas um décimo de segundo na superespecial de Tartu, com 1,64 quilómetros.O finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta) foi terceiro, a 0,4 segundos do líder.”, disse o piloto da Toyota, citado pelo site oficial do campeonato.Rovanpera é filho do antigo piloto Harri Rovanpera e vive na Estónia.Esta sexta-feira disputam-se oito especiais, com um total de 128,24 quilómetros cronometrados.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) chega a esta ronda na liderança, com 133 pontos, mais 34 do que o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris).