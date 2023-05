Rovanperä termina primeiro dia na liderança

O mais jovem campeão mundial de sempre, e que na edição passada se tornou também no mais novo a vencer o Rali de Portugal, terminou com o tempo de 1:22.27,7 horas, deixando o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) na segunda posição, a 10,8 segundos, e o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) na terceira, a 26.

O belga chegou à superespecial da Figueira da Foz na quinta posição, mas conseguiu subir duas posições após bater o francês Pierre Loubet (Ford Puma) e o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20), quarto e quinto, respetivamente.

Os três pilotos estão separados por apenas 1,3 segundos, mas Loubet não se livrou de um susto, quando o seu carro teve um princípio de incêndio ainda durante a manhã.

O dia ficou marcado pelo despiste sofrido pelo britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), líder do campeonato à partida desta prova, no troço de Mortágua, o sétimo e penúltimo do dia.

Evans abriu a pista ao longo de todo o dia, mas não evitou uma saída de estrada violenta, com o carro a ficar preso entre várias árvores e bastante danificado.

O britânico e o copiloto Scott Martin saíram ilesos e pelo próprio pé, mas a sua continuidade está em dúvida, dada a extensão dos danos sofridos pelo Yaris.

Pierre Loubet foi o primeiro líder, ao surpreender na primeira passagem pela Lousã, mas o estónio Ott Tänak (Ford Puma) atacou em Góis 1 e saltou para o comando, que manteve até ao final da secção matinal.

Mas, na primeira especial da tarde, novamente na Lousã, Tänak furou e cedeu quase um minuto, caindo para o sexto lugar final, a 1.04,7 minutos do líder, que geriu o andamento até final do dia e ainda viu Sordo fazer um pião em Mortágua, que lhe custou 11 segundos, depois de também ter passado pela liderança.

A prova lusa teve hoje quatro líderes diferentes nas cinco primeiras especiais.

Pelo caminho ficou, também, o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), com um problema no alternador ainda durante a manhã, deixando a corrida lusa com apenas seis carros WRC em prova.

Nos WRC2, o líder no final do primeiro dia é o sueco Oliver Solberg (Skoda Fábia), numa categoria muito afetada pelos furos, sobretudo nas especiais da tarde (Lousã 2, Góis 2, Arganil 2 e Mortágua).

Solberg tem 50,2 segundos de vantagem sobre o britânico Gus Greensmith (Skoda Fábia) e 1.41,1 minutos sobre o norueguês Andreas Mikkelsen (Skoda Fábia).

No sábado, os pilotos enfrentam mais sete especiais, com um total de 148,88 quilómetros cronometrados.

O dia começa às 07:35, na primeira passagem por Vieira do Minho. Segue-se Amarante 1 (09:05), Felgueiras 1 (10:35), antes da pausa de almoço.

À tarde, os pilotos fazem uma segunda passagem pelas mesmas especiais, às 15:05, 16:35 e 18:05, respetivamente. O dia termina com a superespecial de Lousada, às 19:05.