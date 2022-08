Ruben Guerreiro segundo na primeira etapa da Volta a Burgos

Para conseguir a terceira vitória como profissional, Buitrago, de 22 anos, concluiu os 157 quilómetros, com partida e chegada em Burgos, em 3:43.31 horas.



Ruben Guerreiro terminou a três segundos do vencedor, juntamente com o britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS) e o australiano Jay Hindley (BORA-hansgrohe), as mesmas distâncias que se verificam na geral.



Numa etapa que terminou numa primeira categoria, Rui Costa (UAE-Emirates) terminou na 11.ª posição, a cinco segundos, e João Almeida (UAE-Emirates) foi 19.º, a 19.



Na quarta-feira, disputa-se a segunda etapa, num percurso de 158 quilómetros, entre Vivar del Cid e Villarcayo.