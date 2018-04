Rubén Plaza ganha em Castela e Leão e Daniel Mestre foi o melhor português

Lusa Comentários 22 Abr, 2018, 18:25 | Outras Modalidades

O espanhol Mario González (Sporting-Tavira) foi o melhor das equipas portuguesas na geral, ao terminar a corrida em sexto, a 55 segundos do vencedor, e Daniel Mestre (Efapel) foi o melhor corredor luso, concluindo a prova em oitavo, a 57.



Rubén Plaza, que correu em Portugal pelo Benfica (2008) e pela Liberty Seguros (2009), impôs-se hoje na ligação de 165,6 quilómetros entre Segóvia e Ávila, com 46 segundos de avanço sobre os compatriotas Eduard Prades (Euskadi-Murias) e Carlos Barbero (Movistar, o qual não conseguiu defender a liderança.



Nesta etapa de constante sobe e desce, com um quilómetro final 'explosivo', Mario González foi o quinto e Daniel Mestre sétimo, ambos a 51 segundos de Rubén Plaza, que venceu a Volta a Castela e Leão pela primeira vez em 2013.



Frederico Figueiredo, outro 'leão', foi décimo, a 54 segundos de Plaza, Joaquim Silva (Caja Rural) terminou em 12.º, a 58, e espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), vencedor da Volta a Portugal de 2017, encabeçou um grupo que chegou 59 segundos depois do vencedor.



Na geral, Alarcón fechou em 12.º, a 1.04 minutos, enquanto os português Ricardo Vilela e Joaquim Silva, ambos da Caja Rural, terminou em 18.º e em 21.º, a 1.05 e a 1.10, respetivamente.