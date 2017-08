Rui Bragança conquista prata em taekwondo nas Universíadas

Lusa 24 Ago, 2017, 08:11 | Outras Modalidades

Rui Bragança, de 25 anos, natural de Guimarães, perdeu por 7-5 o combate da final com Hadi Tiranvalipour, e repetiu a prata conquistada nas Universíadas de Gwangju, em 2015.



Para chegar à luta pelas medalhas, Rui Bragança começou por derrotar Malek Ahmad, da Jordânia, por 19-09, seguido de Adam Ferdyansyah, da Indonésia, por 11-6.



No combate de acesso às meias-finais, Rui Bragança venceu um atleta da casa, Cheng-Ching Huang, por 11-8, e na meia-final, o português bateu o russo Gulzhigit Kochkorbaev, na morte súbita, por superioridade no número de toques ao adversário, após o empate a três no final dos três 'rounds'.



Rui Bragança, bicampeão europeu em título, foi nono classificado nos Jogos Olímpicos do Rio2016 e já ocupou o n.º1 do 'ranking' mundial, ao que soma o título de vice-campeão do Mundo na categoria de -58kg.