Rui Bragança eliminado nos Mundiais de taekwondo

Mário Aleixo - RTP 26 Jun, 2017, 12:08 | Outras Modalidades

O português Rui Bragança foi eliminado na estreia nos Mundiais de taekwondo, que decorrem em Muju, na Coreia do Sul, ao perder na competição de -68 kg diante do turco Ferhat Can Kavurat, por 15-10.



Rui Bragança, de 25 anos, atleta do Benfica, que esteve nos Jogos Olímpicos do Rio2016, foi vice-campeão mundial de taekwondo nos Mundiais de 2011, também disputados na Coreia do Sul, em Gwangju, então a competir nos -58 kg.



No domingo também foi afastado dos Mundiais o português Júlio Ferreira, ao perder com o cazaque Kairat Sarymsakov, nos 16 avos de final dos -74 kg, depois de ter vencido o seu primeiro combate.



Na quinta-feira entram em competição Joana Cunha (-57 kg) e Nuno Costa (-63 kg) e na sexta-feira Michel Fernandes (-80 kg).