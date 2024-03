Rui Cansado conquista bronze na Taça do Mundo de Ginástica aeróbica

Rui Cansado, que se tinha apurado para a final na oitava e última posição, terminou hoje em terceiro lugar, atrás do italiano Davide Nacci (20.900 pontos) e do mexicano Ivan Veloz (20.450 pontos).



O ginasta, o único português a chegar às finais, obteve os mesmos 20.200 pontos do italiano Francesco Sebastio, mas garantiu o bronze com a nota de execução a servir de desempate.



Nas qualificações individuais, Leonor Januário tinha ficado em 16.º lugar (18.500 pontos), Diogo Soares em 17.ºlugar (17.350 pontos) e Beatriz Morais em 24.º lugar (17.450 pontos), enquanto na variante de trios Leonor Januário, Rui Cansado e Tomás Amaral foram nonos nas qualificações (16.666 pontos), e Beatriz Morais, João Salvado e Sara Ferreira ficaram no 17.º lugar (18.627 pontos).