Rui Gonçalves no pódio da Baja Aragão

O piloto transmontano concluiu os dois dias de prova com o tempo de 7:18.17 horas, terminando a 15.21 minutos do vencedor, o espanhol Tosha Schareina (Honda).O português David Megre (Kawasaki) foi o nono classificado e ascendeu ao segundo lugar da Taça do Mundo, mantendo a liderança do campeonato europeu.Pedro Bianchi Prata (Honda) foi 29.º da geral, vencendo entre os veteranos.Entre os T3 (veículos ligeiros), Armindo Araújo (Can-Am) foi o quarto classificado, ao terminar 17.46,2 minutos do vencedor, o belga Guillaume de Mévius (GRally Team).Paulo Rodrigues (Can-Am) foi o 10.º classificado, Duarte Silva (Can Am) foi 16.º e Rui Costa (JMPR) o 20.º.Nos automóveis, o melhor português foi João Ferreira (Mini), que terminou a 11.08,4 minutos do vencedor, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), com o brasileiro Lucas Moraes (Toyota) em segundo, a 1.43,2 minutos. O espanhol Carlos Sainz (Audi) foi o terceiro, a 9.17,7 minutos.O navegador Paulo Fiúza, que compete com o lituano Vaidotas Zala (Mini), foi quarto, enquanto Tiago Reis (Mini) foi sexto.Francisco Barreto (Toyota) foi 11.º, João Dias (Can Am) foi 15.º e Miguel Barbosa 19.º, na frente de João Magalhães (Can Am).