Rui Oliveira 10.º no Trofeo Ses Salines-Alúdia, Rui Costa 40.º

O português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi hoje oitavo no Trofeo Ses Salines-Alúdia, com o mesmo tempo do vencedor, o ciclista neerlandês Marijn van der Berg (EF Education-EasyPost), enquanto Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) terminou na 40.ª posição.