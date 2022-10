Rui Oliveira e Daniela Campos em ação nos Mundiais de pista

Aos 26 anos, o ciclista natural de Vila Nova de Gaia tem nova oportunidade de se mostrar num Mundial de elite, depois de no ano passado ter conseguido o 10.º lugar, em Roubaix.



O irmão gémeo de Ivo Oliveira, outro dos cinco convocados de Portugal na prova, foi campeão europeu no scratch em 2021 e soma mais duas pratas e dois bronzes em campeonatos da Europa, mas falta um pódio em Mundiais da máxima categoria.



Em juniores, o ciclista gaiense de 26 anos conseguiu dois terceiros lugares em campeonatos do mundo, ambos em Gwangmyeong2014, procurando fechar a época com chave de ouro, tendo ainda o madison para competir, ao lado do irmão, no fecho da competição.



O scratch, cuja final masculina está marcada para as 19h49 de Lisboa, é uma corrida de 15 quilómetros, para o pelotão masculino (no feminino são 10), e é a mais simples de descrever no que à pista diz respeito: o primeiro ciclista a cortar a meta é o vencedor, sem outras formas de pontuar.





Por seu lado, Daniela Campos chega a estes Mundiais como a mais jovem do quinteto luso, ainda que traga credenciais na eliminação, disciplina que hoje enfrenta pelas 18h57.



A jovem de 20 anos foi campeã europeia júnior em 2020, em Itália, e já este ano, em Anadia, conseguiu o bronze também na eliminação, mas já no escalão sub-23, tendo agora novo passo no crescimento como "pistard".



Portugal está representado em Saint-Quentin-en-Yvelines por Ivo Oliveira, Rui Oliveira, João Matias, Maria Martins e Daniela Campos, num Campeonato do Mundo que decorre até domingo no mesmo velódromo que vai acolher a especialidade nos Jogos Olímpicos Paris2024.



Programa dos portugueses para quinta-feira, 13 out:



Eliminação – corrida feminina (final), 18h57 – Daniela Campos.



Scratch – corrida masculina (final), 19h49 – Rui Oliveira.