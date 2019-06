Rui Oliveira no omnium é o único português a competir na despedida

Lusa Comentários 29 Jun, 2019, 21:13 / atualizado em 29 Jun, 2019, 21:21 | Outras Modalidades

A ginasta Filipa Martins poderia ter as finais por aparelho -- solo, trave, paralelas assimétricas e salto - contudo apenas disputou as medalhas no concurso completo, não conseguindo ir à prova decisiva de qualquer destas especialidades.



Da mesma forma, Sónia Gonçalves e Bernardo Atilano não foram além da fase de grupos do badminton, terminando ambos em terceiro nos grupos de quatro, com um triunfo cada.



Cabe a Rui Oliveira confirmar o bom desempenho do ciclismo luso, sobretudo de Nélson Oliveira, medalha de prata no contrarrelógio individual na estrada.



Ao fim do dia, realiza-se a cerimónia de encerramento, sendo que ainda não se conhece quem será o porta-estandarte portuguès, depois de o jogador de ténis de mesa Marcos Freitas o ter feito na cerimónia de abertura.



Portugal soma 15 medalhas nos Jogos Europeus de 2019, três delas de ouro, conquistadas pela seleção de futebol de praia, por Fu Yu, na competição de singulares femininos de ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros.



A representação lusa amealhou ainda seis de prata, pela equipa de judo, pelo ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e por Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000 metros.



Também conquistaram medalhas de bronze as três ginastas, na prova de equilíbrio, a judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros, Diogo Ganchinho, nos trampolins, a karateca Patrícia Esparteiro, em kata, e a seleção masculina de ténis de mesa no torneio por equipas.







Programa dos portugueses para domingo (horas em Lisboa):







Ciclismo de pista



Omnium M



07:25-14:50



Rui Oliveira.







20:00-22:05 Cerimónia de Encerramento