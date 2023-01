Rui Pinto terceiro no crosse de Valladolid, Sara Catarina Ribeiro quinta

O atleta do Sporting concluiu a 35.ª edição da corrida em 30.21 minutos, a 20 segundos do vencedor, Javier Guerra (30.01), e a um segundo do segundo classificado, o marroquino Yahya El Karboubi (30.20).



No setor masculino, Rui Teixeira foi sétimo, com o tempo de 31.10, à frente do também sportinguista Fernando Serrão, que terminou no 10.º lugar, em 31.34.



O clube ‘leonino’ esteve também representando na competição feminina, com Sara Catarina Ribeiro, que concluiu a corrida no quinto lugar, em 28.02 minutos, gastando mais 34 segundos do que a vencedora, Laura Luengo (27.28).



Susana Francisco, também do Sporting, terminou no nono posto, em 28.45, um crosse em que a argentina Luna Sambran ficou no segundo lugar do pódio, a quatro segundos de Luengo, e Núria Lugueros no terceiro, a 15.