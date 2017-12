Rússia abre porta a atletas no Jogos de inverno

Mário Aleixo - RTP 12 Dez, 2017, 12:07 / atualizado em 12 Dez, 2017, 12:07 | Outras Modalidades

Esta permissão surge no seguimento das sanções da última semana do Comité Olímpico Internacional (COI), que proibiu a participação da Rússia na competição, devido à dopagem institucionalizada no país.



"A opinião de todos que fazem parte foi unânime, que os nossos atletas precisam de estar na Coreia do Sul, de competirem e de ganharem", disse o presidente do Comité Olímpico Russo (ROC), Alexander Zhukov.



Esta possibilidade, de competirem como neutros, teve igualmente o apoio do presidente russo, Vladimir Putin.



Alguns atletas russos serão formalmente convidados pelo COI, mas o Comité russo pretende enviar listas dos que prefere.



"Penso que o COI terá o cuidado para que os melhores recebam os convites. Por exemplo, a nossa equipa de hóquei é constituída pelos melhores jogadores", referiu ainda Zhukov, acrescentando que 200 atletas russos deverão estar nos Jogos.



Segundo o mesmo dirigente, este cenário não impede, no entanto, a intenção do país em apresentar recursos em relação às sanções do COI.



O Comité Olímpico Internacional decidiu impedir a Rússia de participar em PyeongChang2018 e baniu 25 atletas, devido a doping nos Jogos de inverno de Sochi2014, e todos eles apresentaram recursos junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).