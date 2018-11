Partilhar o artigo Rússia afirma ter desviado ataques com `drones` durante Mundial de Futebol 2018 Imprimir o artigo Rússia afirma ter desviado ataques com `drones` durante Mundial de Futebol 2018 Enviar por email o artigo Rússia afirma ter desviado ataques com `drones` durante Mundial de Futebol 2018 Aumentar a fonte do artigo Rússia afirma ter desviado ataques com `drones` durante Mundial de Futebol 2018 Diminuir a fonte do artigo Rússia afirma ter desviado ataques com `drones` durante Mundial de Futebol 2018 Ouvir o artigo Rússia afirma ter desviado ataques com `drones` durante Mundial de Futebol 2018