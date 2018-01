Rússia anuncia participação de 169 atletas nos Jogos Olímpicos de Inverno

Lusa 25 Jan, 2018, 18:56 | Outras Modalidades

Em conferência de imprensa, o vice-presidente do ROC, Stanislav Podzniakov, indicou ainda que a autorização não inclui alguns atletas de primeiro plano do país.



A estrela da patinagem de velocidade Victor Ahn, o biatleta Anton Shipulin ou o fundista Sergei Ustyugov estão entre os atletas que não receberam autorização.



Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sotchi, sul da Rússia, o país enviou para a competição 214 desportistas.



A equipa da Rússia foi excluída dos Jogos depois da acumulação de provas e testemunhos sobre a manipulação de controlos antidoping na anterior edição dos Jogos de Inverno.



Em dezembro, o COI decidiu que apenas poderiam participar em PyeongChang, Coreia do Sul, uma seleção de desportistas convidados, que estivessem fora de suspeitas e que o fariam sob bandeira e hino olímpicos e não russos.



“Nem a Rússia nem o Movimento Olímpico terão de enfrentar assim uma surpresa negativa”, acrescentou o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.