Rússia apela ao adiamento da decisão sobre suspensão de atletas russos por doping

Os russos pediram ao presidente da federação internacional, Sebastian Coe, que pondere “a possibilidade de adiar” uma decisão sobre o estatuto dos atletas russos, dado “o trabalho já realizado” pela Rússia na luta contra o doping.



Este pedido surgiu na véspera da reunião do Conselho Mundial de Atletismo (29 e 30 de julho), que deve analisar a possibilidade de suspensão total dos atletas russos.



No início de julho, a federação internacional anunciou o congelamento temporário do processo de reintegração de atletas russos sob bandeira neutra, porque a federação russa não pagou a tempo uma multa imposta por violação das regras antidopagem.



A Rússia tinha de pagar uma multa de cinco milhões de dólares (4,46 milhões de euros) até ao dia 01 de julho, tal como impôs em março a World Athletics, para evitar uma sanção pelo não cumprimento das suas obrigações sobre os controlos antidoping.