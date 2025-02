Rússia continuará fora do basquetebol internacional

“A posição da FIBA tem sido clara: estamos aqui para unir e não para dividir. No entanto, enquanto a situação se mantiver inalterada, não há motivo para mudar a decisão já tomada”, explicou o ex-basquetebolista espanhol Jorge Garbajosa.



O dirigente confirmou, assim, que as equipas e as seleções russas continuarão excluídas das competições internacionais da modalidade, uma decisão tomada menos de dois meses após Rússia ter invadido a Ucrânia, faz três anos.



Garbajosa, que enquanto atleta foi campeão europeu e mundial pelo seu país, esteve em Matosinhos para assistir ao Portugal-Ucrânia, um dos jogos que fechou o Grupo A de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025.



“Se no futuro houver mudanças, a FIBA-Europa analisará o cenário e decidirá em conformidade. Há muitas notícias e especulações, mas nenhuma alteração concreta. E a nossa posição não mudará enquanto a realidade não mudar”, reforçou.