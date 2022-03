Rússia e Bielorrússia sob bandeira neutra

“O Comité Paralímpico da Rússia (RPC) e a Bielorrússia participarão de forma neutra nos Jogos, sob bandeira neutra e sem serem incluídos no quadro de medalhas”, indica o IPC, em comunicado, divulgado a dois dias do início da competição, que decorrerá entre sexta-feira e 13 de março.



O IPC refere que pretende realizar uma Assembleia-Geral Extraordinária em 2022 para decidir se o incumprimento da trégua olímpica é motivo suficiente para suspender ou banir os comités paralímpicos da Rússia e da Bielorrússia.



Na mesma nota, o organismo que tutela o desporto paralímpico mundial garante que, “até nova decisão”, não realizará eventos desportivos na Rússia e na Bielorrússia.



Na quinta-feira, IPC juntou-se ao homólogo olímpico para criticar a quebra da trégua olímpica por parte da Rússia, que lançou uma ofensiva militar sobre território ucraniano.



A trégua começou em 4 de fevereiro, pouco antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno, e estende-se até 20 de março, e a sua quebra representa, declarou o presidente do IPC, Andrew Parsons, “uma situação verdadeiramente horrível”.