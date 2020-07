Rússia excluída da World Athletics caso não pague dívida até 15 de agosto

A Rússia tinha de pagar uma multa de cinco milhões de dólares (4,2 milhões de euros) até ao dia 01 de julho, tal como impôs em março a World Athletics, para evitar uma sanção pelo não cumprimento das suas obrigações sobre os controlos antidoping.



À luz da carta enviada pelo ministro russo dos desportos, Oleg Matytsin, à World Athletics, com a promessa de pagamento até à data de 15 de agosto, o grupo de trabalho recomenda “a expulsão da Federação russa”, caso a situação não se verifique.



À Federação de atletismo da Rússia é pedido também que "trace um mapeamento antidoping" e que apresente "reformas" na governabilidade.



O grupo de trabalho, liderado por Rune Andersen, expressou desapontamento com o comportamento da Rússia, indicando que “foi feito muito pouco no que diz respeito a uma mudança de cultura no atletismo russo”.



Na informação ao Conselho do World Athletics, Andersen diz que o grupo de trabalho gastou imenso tempo e esforço a tentar ajudar a uma reforma da Federação e atletismo russos, para o benefício de todos os atletas russos ‘limpos’, mas que a resposta da RusAF foi “inadequada”.



Nas recomendações, em que se sugere um congresso extraordinário para votação e expulsão da Federação russa, o grupo de trabalho indica que o mecanismo de “atletas neutros” não se aplicará enquanto uma decisão estiver pendente.



No mesmo comunicado, a World Athletics explica que não será revista até dezembro a decisão do seu conselho de março, de poderem competir apenas até um máximo de dez atletas neutros (ANA) em eventos internacionais e nos Jogos Olímpicos de Tóquio.