Rússia recorre para o TAD da suspensão do COI

O COI suspendeu o Comité Olímpico Russo por este ter decidido integrar, de forma unilateral, em 5 de outubro, associações desportivas regionais de territórios ucranianos, que estão sob autoridade do Comité Olímpico Nacional (CON) da Ucrânia, nomeadamente de Zaporijia, Donetsk, Lugansk e Kherson.Segundo o COI, esta decisão “constitui uma violação da Carta Olímpica (conjunto de regras e princípios pelos quais se rege o movimento olímpico), porque desrespeita a integridade territorial do Comité Olímpico Nacional (CON) da Ucrânia”.Por este motivo, o COI decidiu que "o Comité Olímpico Russo é suspenso com efeitos imediatos até nova informação” e deixa, assim, de poder funcionar como um comité nacional e de receber fundos do movimento olímpico.A Rússia e Bielorrússia foram excluídas de vários eventos desportivos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022. No entanto, alguns atletas individualmente têm vindo a ser autorizados a competir, em certas condições, nomeadamente apresentarem-se sob bandeira neutra.Os atletas russos e bielorrussos foram afastados das competições internacionais em março de 2022, após a invasão russa da Ucrânia com o apoio da Bielorrússia.Um ano depois, o COI recomendou às federações que os atletas fossem readmitidos nas condições mencionadas, sempre como neutros, e a maioria dos desportos já incorporou competidores de ambas as nacionalidades.