Russos e bielorrussos podem voltar a competir no badminton em 2024

"A WTT confirmou que os atletas da Rússia e da Bielorrússia vão ser autorizados a participar como atletas neutros nos torneios a partir de 26 de fevereiro de 2024", lê-se no comunicado.



Em abril, a WTT tinha decidido manter a proibição da participação de atletas russos e bielorrussos, devido à falta de clareza dos critérios complexos do COI para autorizar a participação dos atletas russos e bielorrussos.



Em março de 2022, os atletas russos e bielorrussos foram afastados das competições internacionais de quase todos os desportos, devido à invasão militar à Ucrânia, justificada pelo presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar o país.



O COI recomendou em março passado a participação a título individual de desportistas russos e bielorrussos nas competições internacionais, sob bandeira neutra, adiando para mais tarde uma decisão sobre a participação em Paris2024.



Após esta posição do COI, várias federações internacionais já levantaram o impedimento de participação de russos e bielorrussos, com o atletismo e a natação, entre outros, a manterem a proibição.