Russos e bielorrusssos não irão aos Jogos Asiáticos - COI

"A ideia da participação de atletas com passaportes russos e bielorrussos nos Jogos Asiáticos de 2023 foi abordada, como já tinha acontecido na cimeira olímpica de dezembro de 2022, mas considerou-se que não era realizável por razões técnicas", disse um porta-voz do COI.



Os dois países foram excluídos de vários eventos desportivos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022. No entanto, alguns atletas individualmente têm vindo a ser autorizados a competir, em certas condições, nomeadamente apresentarem-se sob bandeira neutra.



O COI declarou, no início do ano, que convinha estudar a possibilidade da participação desses atletas nos Jogos Olímpicos em Paris, em 2024, mas sob bandeira neutra.



Aquando de uma reunião em Banguecoque, em julho, a assembleia geral do Conselho Olímpico da Ásia (OCA) autorizou um máximo de 500 desportistas dos dois países a competir, mediante condições, nos Jogos Asiáticos, para permitir que consigam a qualificação para os Jogos Olímpicos.



Os Jogos Asiáticos, inicialmente previstos para 2022, foram adiados por um ano devido às regras anti-covid, muito restritas na China. A competição terá lugar em Hangzhou de 23 de setembro a 08 de outubro.