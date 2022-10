Ruth Chepngetich vence maratona de Chicago

Ruth Chepngetich correu parte do percurso com marca para recorde do mundo, mas acabou por terminar em 2:14.18 horas, a 14 segundos da melhor marca de sempre, pertencente à também queniana Brigid Kosgei, desde 2019, também em Chicago.



Vencedora em Chicago em 2021, Chepngetich começou a quebrar nos quilómetros finais e acabou por falhar o objetivo do recorde do mundo.



Emily Sisson foi segunda, com um novo recorde norte-americano, em 2:18.29 horas, com a queniana Vivian Kiplagat a fechar o pódio, em 2:20.52.



Se a corrida feminina foi corrida a solo, a masculina foi feita por um grupo largo de atletas, apenas desfeito depois dos 30 quilómetros, com Benson Kipruto a triunfar em 2:04.24 horas, tirando 49 segundos ao seu recorde pessoal.



O etíope Seifu Tura terminou na segunda posição, em 2:04.49 horas, à frente do queniano John Korir, que, com 2:05.01, tirou mais de quatro minutos à sua anterior melhor marca.