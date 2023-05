Sabalenka afastada na estreia do Masters 1.000 de Roma

Depois de ter ficado isenta da primeira ronda, Sabalenka caiu frente à 134.ª da hierarquia mundial em dois sets, por 7-6 (7-4) e 6-2, a pouco mais de duas semanas para o arranque do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano.



Sabalenka, que conquistou em janeiro o seu primeiro título do Grand Slam, ao triunfar na Austrália, ainda não tinha perdido qualquer encontro de estreia em torneios no presente ano.



Kenin, antiga quarta jogadora do mundo e vencedora na Austrália em 2020, vai defrontar na próxima ronda a ucraniana Anhelina Kalinina, 47.ª jogadora do mundo.



Além de Sabalenka, o quadro feminino perdeu também hoje a terceira jogadora do mundo, a norte-americana Jessica Pegula, que caiu frente à sua compatriota Taylor Townsend, apenas 168.ª da hierarquia.