Sabalenka afastada nos "oitavos" de Indian Wells

Perante a jovem norte-americana de 22 anos, que ocupa a 23.ª posição da hierarquia WTA, Sabalenka acabou derrotada pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-2, em uma hora e 56 minutos.Desde que venceu pela segunda vez consecutiva o Open da Austrália, a vice-líder do ranking mundial tem somado resultados dececionantes, já que foi eliminada também de entrada no torneio do Dubai.Finalista derrotada em Indian Wells no ano passado, a tenista bielorrussa já tinha salvado quatro "match points" frente a Peyton Stearns (64.ª) para avançar para a terceira ronda do torneio norte-americano.Apesar desta derrota, Sabalenka vai manter o segundo lugar da hierarquia mundial na atualização da próxima segunda-feira.Já Emma Navarro, que conquistou o torneio de Hobart no início da temporada, qualificou-se pela primeira vez para os quartos de final de um torneio da categoria WTA1000.