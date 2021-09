Sacha Modolo vence terceira etapa da Volta ao Luxemburgo ao "print"

O italiano Sacha Modolo (Alpecin-Fenix) venceu hoje ao "sprint" a terceira etapa da Volta ao Luxemburgo em bicicleta, com João Almeida (Deceuninck-QuickStep) a seguir no segundo lugar da geral individual, atrás do suíço Marc Hirschi (UAE Emirates).