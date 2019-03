Sam Bennett interrompe domínio de Groenewegen no Paris-Nice

Lusa Comentários 12 Mar, 2019, 16:52 | Outras Modalidades

No final dos 200 quilómetros entre Cepoy e Yzeure, Bennett impôs-se em 5:16.25 horas, batendo o australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal) e o holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep), segundo e terceiro, respetivamente.



Depois de ter entrado nos quilómetros finais mal colocado, Groenewegen, vencedor das duas primeiras etapas, ainda tentou lutar pelo 'sprint', mas não teve forças e acabou na nona posição, com o mesmo tempo de Bennett.



Na geral, o holandês manteve a liderança, com seis segundos de avanço sobre o polaco Michal Kwiatkowski (Sky) e 11 sobre o espanhol Luis León Sanchéz (Astana).



O português Amaro Antunes (CCC) voltou a ser afetado por uma queda, tal como na véspera, e terminou a etapa na 109.ª posição, a 1.33 minutos do vencedor, subindo ao 102.º lugar, com 11.20 de atraso para o líder.



Na quarta-feira, corre-se a quarta etapa, a mais longa da 77.ª edição do Paris-Nice, com 212 quilómetros a ligar Vichy a Pélussin, num percurso com seis contagens de montanha, uma das quais de primeira categoria, a 60 quilómetros da meta.