Sam Bennett vence primeira etapa da Volta a San Juan

No final dos 143,9 quilómetros, com partida e chegada em San Juan, Bennett foi o mais forte, vencendo em 3:19.16 horas, superando o dinamarquês Michael Morkov (Soudal-QuickStep) e o italiano Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech).



Na geral, graças às bonificações, Bennett tem quatro segundos de avanço sobre Morkov e seis sobre Nizzolo.



Numa etapa marcada por uma queda a 8,2 quilómetros da meta, Miguel Salgueiro foi o melhor da única equipa portuguesa em prova, ao ser 31.º, com o mesmo tempo do vencedor.



O espanhol Alvaro Trueba foi o outro ciclista da equipa algarvia a terminar a etapa no pelotão, na 55.ª posição.



Esta segunda-feira corre-se a segunda etapa, entre Villa San Agustín e Jachal, numa longa ligação de 201,1 quilómetros, com uma contagem de montanha de primeira categoria, ainda na primeira metada da tirada.