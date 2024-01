Sam Welsford conquista 3.º triunfo no Tour Down Under

Welsford, que hoje cumpriu 28 anos, voltou a ser mais forte no sprint, após os 136,2 quilómetros, entre Murray Bridge e Port Eliot, impondo-se ao eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) e ao neerlandês Lars Boven (Alpecin-Deceuninck), segundo e terceiro classificados, respetivamente, nas mesmas 02:59.50 horas do vencedor.”, afirmou Welsford.Del Toro foi o 76.º a cruzar a linha de meta, sem perder tempo, mantendo a camisola laranja, símbolo de liderança no Tour Down Under, com um segundo de vantagem sobre Girmay, que subiu ao segundo lugar, e dois sobre Corbin Strong (Israel-Premier Tech), agora terceiro, a dois segundos.A quinta e penúltima etapa vai levar o pelotão de Christies Beach a Willunga Hill, numa viagem de 129,3 km, com uma contagem de montanha de primeira categoria após a centena de quilómetros e uma subida final de 3,4 quilómetros, com 7,3 por cento de desnível.