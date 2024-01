Sam Welsford vence e lidera o Tour Down Under

Welsford cumpriu os 144 quilómetros da primeira tirada, com partida e chegada em Tanunda, nos arredores de Adelaide, em 03:25.56 horas, vencendo um sprint alargado, na estreia pela sua nova equipa, depois de duas temporadas na DSM, para somar o seu sexto triunfo na carreira.”, afirmou o australiano, que conseguiu evitar inúmeras quedas numa chegada bastante tensa.Na classificação geral, graças às bonificações, Welsford lidera com quatro segundos de vantagem sobre Bauhaus, segundo classificado, e seis sobre Girmay, terceiro.Na quarta-feira, o pelotão da corrida australiana vai disputar a segunda etapa, entre Norwood e Lobethal, numa ligação com 141,6 quilómetros, com três contagens para o prémio de montanha de segunda categoria.