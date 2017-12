Samaranch substitui russo na coordenação dos Jogos de Inverno de 2022

Lusa 06 Dez, 2017, 15:35 | Outras Modalidades

Alexander Zhukov, membro do COI e presidente do Comité Olímpico da Rússia, bem como Dmitry Chernyshenko, ex-presidente do comité russo e diretor-executivo do comité organizador dos Jogos de Inverno Sochi2014, foram suspensos na terça-feira devido à dopagem institucionalizada no país.



Apesar de não estarem diretamente implicados no escândalo, que tem mantido o atletismo russo fora das grandes competições internacionais, os dois responsáveis foram punidos por não terem evitado os danos à integridade dos Jogos Olímpicos.



Assim, Chernyshenko foi substituído por Ser Miang Ng como membro da comissão permanente do COI, enquanto Chernyshenko cedeu o seu lugar a Juan Antonio Samaranch, filho do antigo presidente do COI entre 1980 e 2001.



Na terça-feira, o COI anunciou o impedimento de a Rússia participar em Pyeongchang2018 como nação, devido à dopagem institucionalizada no país, admitindo que os atletas russos possam competir na Coreia do Sul sob a bandeira olímpica, mediante condições específicas.