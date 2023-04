Samuel Barata entra no top-10 das melhores marcas de portugueses na maratona

Samuel Barata tornou-se o 10.º melhor atleta português de sempre na distância, com um registo que é ainda recorde pessoal e a melhor marca portuguesa da época, poucos dias depois de Rui Pinto, também com recorde pessoal, ter feito 2:11.23 na maratona de Roterdão, Países Baixos.



O registo de ambos coloca-os como os melhores de portugueses na maratona desde 2006, quando Luís Jesus cronometrou 2:08.55, em Paris.



A melhor marca de um português na distância continua a pertencer a António Pinto, com 2:06.36 horas em Londres, em abril de 2000.



Atrás de António Pinto, no ranking de melhores tempos lusos na maratona, seguem Carlos Lopes (2:07.12, em 1985), Domingos Castro (2:07.51, em 1997), Manuel Matias (2:08.33, em 1994), Luís Jesus (2:08.55, em 2006), Joaquim Pinheiro (2:09.11, em 1997), Alberto Chaíça (2:09.25, em 1997), Luís Novo (2:09.41, em 2004) e Hélder Ornelas (2:10.00, em 2005).



A marca de hoje de Samuel Barata passa a figurar atrás de Ornelas no ranking luso na maratona, e à frente de Joaquim Silva (2:10.42, em 1994).