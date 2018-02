Samuel Barata perspetiva boa evolução para alcançar Jogos Olímpicos de 2020

Lusa 07 Fev, 2018, 22:37 / atualizado em 07 Fev, 2018, 22:41 | Outras Modalidades

Em declarações à agência Lusa, à margem da cerimónia de entrega das bolsas de educação aos estudantes-atletas que frequentaram a Universíada de Taipé, em 2017, que decorreu no Palácio Foz, em Lisboa, Samuel Barata, um dos premiados pelo bom aproveitamento académico e desportivo, começou por dizer que o reconhecimento se traduz "numa motivação muito grande para quem treina arduamente na alta competição".



Vencedor do campeonato nacional de estrada no dia 13 de janeiro e da corrida São Silvestre de Libsoa na sua primeira participação, em dezembro, o atleta ‘encarnado’ deixou claro que a sua meta passa por representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio, reconhecendo que nos próximos dois anos e meio precisará de superar várias barreiras.



"Estou a perspetivar que haja uma evolução. Se tudo correr bem, mas com obstáculos pelo meio, porque se fosse um caminho linear isto era fácil. Sem dúvida que o meu objetivo passa por aí [Jogos Olímpicos], não posso negar. Vou trabalhar para isso", vincou.



Contudo, Samuel Barata sabe que o seu trabalho deve ser "pensado passo a passo, porque não pode chegar ao degrau mais alto sem passar pelos outros".



A terminar, explicou as dificuldades para conseguir conciliar os estudos com o desporto.



"Quando entramos para a faculdade a exigência é maior. Nos primeiros tempos foi muito difícil quando passei a escalão sénior e tive de saber lidar com esta exigência. Foi preciso encontrar o equilíbrio certo e tentar conjugar o horário da faculdade com os dos treinos, saber as cadeiras prioritárias e fazer algumas nos anos seguintes. É por aí", terminou.