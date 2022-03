Samuel Freire e Neide Dias sagram-se campeões nacionais de corta-mato curto

Samuel Freire venceu a corrida masculina, em 11.28 minutos, o mesmo tempo de Etson Barros (Benfica), segundo classificado, após empreenderem uma recuperação na parte final.



Freire e Barros superaram nos últimos metros dos quatro quilómetros da prova Paulo Rosário (Sporting de Braga), que liderou grande parte da prova e acabou relegado para o quarto posto, a quatro segundos do vencedor, atrás de Samuel Barata (Benfica), terceiro, a três.



A prova feminina, também com a distância de quatro quilómetros, foi dominada pelo Feirense, ao colocar três atletas no pódio, com a vitória de Neide Dias, em 13.39 minutos, Susana Godinho, a um segundo, e Solange Jesus, a sete.



Coletivamente, o Benfica venceu em masculinos, enquanto o Recreio de Águeda levou a melhor na classificação feminina.



Os vencedores da última edição dos nacionais de crosse curto eram Paulo Barbosa (Maia AC) e Mariana Machado (Sporting de Braga), que, em 2020, somou o seu terceiro título seguido e hoje esteve ausente, por estar a recuperar de lesão.