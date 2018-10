San Antonio Spurs retiram número 20 em honra de Manu Ginobili

Lusa Comentários 30 Out, 2018, 19:02 | Outras Modalidades

A cerimónia de retirada vai acontecer em 28 de março de 2019, à margem de um jogo entre os Spurs e os Cleveland Cavaliers, sendo que Ginobili se junta a nove outros atletas do clube cujo número foi retirado.



O argentino, de 41 anos, retirou-se no verão depois de uma carreira de 23 épocas, 16 no emblema texano, no qual formou o ‘Big Three’, trio com o francês Anthony Parker e o norte-americano Tim Duncan que marcou os ‘anos dourados’ da equipa.



‘Manu’ é ainda um de apenas dois jogadores a vencer um título NBA, uma Euroliga e uma medalha de ouro olímpica, a par do norte-americano Bill Bradley.



Ao longo de 1.057 jogos na NBA, Ginobili conseguiu uma média de 13,3 pontos por jogo, 3,8 assistências, 2,5 ressaltos e 1,3 interceções.