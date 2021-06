São Miguel recebe prova que é um "encontro de mundos" entre desporto e arte

A prova, intitulada ‘We Are Running Out Of Time’ (Nós estamos a correr contra o tempo), é organizado pelo estúdio de design “Ilhas Estúdio”, em parceria com o Azores Trail Run, e será integrada no festival de artes Walk & Talk.



Em declarações à agência Lusa, Catarina Vasconcelos, uma das responsáveis, refere que o projeto nasceu da “urgência” em realizar uma iniciativa com um “cunho político e ativista, aliada a um projeto artístico e desportivo”.



“Do ponto vista desportivo, a prova não perde o caráter profissional e isso para nós é importante. Nós queremos ter atletas que venham correr, para nós é fundamental, e ter se calhar artistas também, que talvez não façam os 42 quilómetros, mas se calhar fazem os 20 ou os 22”, explica.



E acrescenta: “este encontro de mundos, que muitas vezes não se tocam, era para nós muito importante e para nós foi muito bonito a forma como o Azores Trail Run abraçou este projeto, trazendo a vertente desportiva”.



Os percursos de 42,4 e de 22,4 quilómetros iniciam-se no parque da Lagoa do Canário, nas Sete Cidades, e terminam no Complexo Desportivo da Relva, em Ponta Delgada.



O percurso de sete quilómetros irá partir do miradouro da Vigia da Baleia nas Feteiras e terá como ponto de chegada o Complexo Desportivo da Relva, em Ponta Delgada.



Haverá ainda um roteiro de três quilómetros, que não terá cronometragem nem prémios, que sairá do antigo matadouro de Ponta Delgada e terá também como destino o complexo da Relva.



Segundo Catarina Vasconcelos, a ideia de realizar “uma maratona” surge associada à própria origem da palavra, que remonta à antiga Grécia, devido à batalha entre os atenienses e os persas na cidade de Maratona.



Após a batalha, o soldado ateniense Fidípides correu 42 quilómetros até Atenas para avisar os familiares (que corriam perigo) de que tinham ganho a batalha.



“O que nós achamos muito incrível nesta história da maratona que hoje em dia continuamos a celebrar nos Jogos Olímpicos e não só, é o sentido de urgência”, assinala Catarina Vasconcelos.



Atualmente, diz, a “urgência” está em travar numa “série de lutas” para conseguir uma “sociedade melhor”.



“Estamos a ficar sem tempo para combater os racismos, para salvar o planeta, para combater a discriminação sexual, para combater os extremismos e as discriminações sexuais”, atira.



As inscrições estão abertas até 15 de julho no site do My Azores Trail Run, sendo que parte dos fundos serão atribuídos a associações sociais da ilha de São Miguel.