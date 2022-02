São Silvestre da Amadora perto de atingir o recorde de participantes

De acordo com os organizadores, estão inscritas na corrida de 10 quilómetros da 46.ª edição da prova 2.050 pessoas, o que indica que o número recorde de 2.200 atletas, atingido em 2019, deverá ser ultrapassado.



As inscrições na prova, organizada conjuntamente pela Câmara Municipal da Amadora e pelo Desportivo Operário Rangel, ainda decorrem na página oficial do evento, a mais antiga corrida de São Silvestre de Portugal continental.



Além da prova de 10 quilómetros, que esteve inicialmente agendada para 31 de dezembro de 2021, decorrerá também a Corrida das Crianças, que em 2019 contou com 200 participantes.



Para os 25 primeiros classificados masculinos e femininos, tendo por base a classificação absoluta, estão previstos prémios monetários que variam entre os 50 e os 1.500 euros.