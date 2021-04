Sara Moreira tenta apuramento para maratona de Tóquio2020

“Obviamente, o objetivo passa pela obtenção de uma marca de qualificação olímpica. Nem quero sequer pensar em outro resultado. Se isso acontecer, teremos de fazer uma avaliação”, revelou Sara Moreira à Lusa, a dois dias da prova, que foi transferida de Hamburgo para Twente devido às restrições motivadas pela pandemia de covid-19.



Com um recorde pessoal de 02:24.49 horas, Sara Moreira considerou que a marca de acesso a Tóquio2020, cifrada em 02:29.30, “está perfeitamente ao alcance”, mas advertiu que tem “o maior respeito pela maratona” e que “qualquer marca de qualificação olímpica é sempre de grande valia”.”, observou.Aos 35 anos, Sara Moreira persegue a quarta participação olímpica nos Jogos Tóquio2020, adiados para este ano devido à pandemia, a segunda na prova da maratona, na qual desistiu no Rio de Janeiro, em 2016, depois de ter disputado os 3.000 metros obstáculos em Pequim2008 e os 10.000 metros em Londres2012.Sara Moreira deveria ter ao seu lado na linha de partida a compatriota Jéssica Augusto, mas a colega de equipa no Sporting desistiu de participar na maratona de Twente devido a uma tendinite no pé direito contraída em 21 de março, durante os Nacionais de corta-mato longo.”, observou Sara Moreira, que, com a desistência de Jéssica Augusto fica com a segunda melhor marca pessoal entre as atletas presentes, atrás da mexicana Madaí Pérez (2:22.59).Portugal tem já duas atletas com marca de qualificação olímpica para a prova da maratona em Tóquio2020: Carla Salomé Rocha (02:24.47) e Sara Catarina Ribeiro (02:26.40), ambas alcançadas em 2019, em Londres e Valência (Espanha), respetivamente.