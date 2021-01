SC Braga poderá "agarrar" a canoagem do Sporting

", revelou o dirigente.Depois de não ter renovado o contrato com David Varela no fim de agosto, os "leões" fizeram o mesmo no fim do ano com os olímpicos Emanuel Silva e Francisca Laia, além de Kevin Santos: antes, tinham feito o mesmo com Norberto Mourão, atleta já qualificado para os Jogos Paralímpicos.", sublinhou o dirigente.Vítor Félix diz que a FPC "vê com bons olhos a entrada de novos protagonistas e personagens na modalidade", referindo o FC Porto e o Vitória de Guimarães pela sua dimensão no futebol e capacidade para investir em outras modalidades.Independentemente de ser encontrada uma solução, o dirigente acredita que os atletas vão continuar focados na sua missão, no caso de Emanuel Silva e David Varela com um lugar já assegurado em Tóquio2020, enquanto Francisca Laia ainda não abandonou o sonho e tem mais uma oportunidade de ser bem-sucedida.Vítor Félix diz que a entrada dos "grandes" do futebol na canoagem era encarado como "conforto" para os atletas, com uma "tranquilidade financeira" para se prepararem da melhor forma, além da "notoriedade" que trouxeram à modalidade.





Receio e lamento







Aludiu também à rivalidade dos projetos olímpicos de Sporting e Benfica para recear que os encarnados também desinvistam na canoagem na renegociação dos contratos com a equipa, na qual se destacam Fernando Pimenta, João Ribeiro, Messias Baptista, Teresa Portela e Joana Vasconcelos.Dos responsáveis do Sporting recebeu o "feedback" que se trata de uma "questão financeira", que já tinha levado, por exemplo, ao fim da ligação com o campeão olímpico Nélson Évora e à extinção do remo.", lamentou.Entre os 36 desportistas portugueses já apurados, a canoagem é a segunda modalidade mais representada, com sete, só atrás do atletismo, com oito.