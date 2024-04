Scottie Scheffler lidera Masters de Augusta e Tiger Woods com dia para esquecer



Augusta, Estados Unidos, 14 abr 2024 (Lusa) – O norte-americano Scottie Scheffler assumiu no sábado a liderança isolada do Masters de Augusta de golfe, após a terceiro ronda, com Tiger Woods a ter o seu pior dia num ‘major’.



Scheffler, vencedor do Masters em 2022 e atual número um mundial, entregou um cartão com 71 pancadas e acumula agora um total de 209, sendo seguido pelos seus compatriotas Collin Morikawa, com 210 ‘shots’, e Max Homa, com 211, a uma ronda do final.



Já Tiger Woods, que está a disputar o seu primeiro ‘major’ desde abril de 2023, obteve o seu pior resultado de sempre, com um cartão de 82 pancadas, dez acima do par.



Depois de ter passado o cut na véspera pela 24.ª vez consecutiva, Woods sofreu no campo, demonstrando dificuldades físicas devido à operação ao tornozelo direito em abril de 2023 e ao grave acidente de viação que sofreu em fevereiro de 2021.



Woods, que soma 15 títulos em ‘majors’, caiu para o 52º lugar, com 227 pancadas, mas no final do dia foi aplaudido de pé pelo público.