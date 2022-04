Sébastien Loeb diz que pontuar na estreia no DTM "seria sucesso notável"

Loeb, de 48 anos, nove vezes campeão do mundo de ralis (WRC), foi convidado para representar a equipa da Red Bull AlfaTauri AF Corse, ao volante do Ferrari 488, nas corridas de sábado e de domingo, em substituição do piloto neozelandês Nick Cassidy.



O gaulês será companheiro de equipa do brasileiro Felipe Fraga, que disputa todo o campeonato.



"O DTM é uma corrida muito exigente, com pilotos de nível elevado, e, se conseguir um resultado com pontos, seria um sucesso notável", disse à agência Lusa o piloto, durante um encontro com a imprensa no circuito algarvio.



Para o piloto, que soma 80 vitórias e 120 pódios em WRC, a participação na corrida do campeonato alemão de carros de turismo "é um novo desafio, que tem exigido uma grande adaptação da condução e ao carro".



"Conduzir no asfalto e em pista é muito diferente do que conduzir em gravilha. Como gosto de desafios, aceitei este e tenho conseguido adaptar-me bem ao carro e espero ter uma boa prestação nesta pista maravilhosa do Algarve", notou.



Sébastian Loeb disse que vai regressar a Portugal em maio (entre 19 e 22) para competir no Rali de Portugal, quarta prova do Mundial de ralis, ao volante do Ford Puma, depois de ter vencido a etapa inaugural em Monte Carlo.



"É sempre um prazer correr em ralis em Portugal, pois são traçados muito técnicos e sinuosos que exigem muito dos pilotos", concluiu.



Para o 'patrão' do DTM, o ex-piloto austríaco de Formula 1 Gerhard Berger, "a presença de um campeão como Sébastian Loeb a acelerar no DTM é motivo de orgulho e motivador para os outros pilotos".



"Loeb é um exemplo de sucesso nos ralis e acredito que o possa ser também no DTM", apontou o antigo piloto de F1.



Gerhard Berger, que ao longo da sua carreira representou a ATS, Arrows, Benetton, Ferrari e McLaren, disse que a estreia do DTM em Portugal "deve-se às excelentes condições que o autódromo do Algarve oferece, não só em termos de circuito como de logística, para os pilotos e para as equipas".



"É um excelente complexo e acredito que esta prova possa continuar aqui no futuro. Não só esta, como outras provas como a F1", avançou.



A prova de abertura do Campeonato Alemão de Turismos (DTM), que engloba quatro categorias, arranca na sexta-feira, no AIA, com a participação de cerca de 120 pilotos de 80 equipas.