Sébastien Ogier confirmado na Toyota, com Elfyn Evans e Kalle Rovanperä

O piloto francês, que este ano perdeu pela Citroën o título para Ott Tanak, num Toyota, após seis anos a vencer o mundial consecutivamente (2013 a 2018), vai preencher a vaga deixada em aberto precisamente pelo estónio, que se mudou para a Hyundai.



Assim, na próxima temporada, a Toyota Gazoo Racing World Rally Team será composta por Sébastien Ogier, pelo britânico Elfyn Evans (chega da M-Sport Ford) e pelo finlandês Kalle Rovanperä, promovido à equipa principal.



"Estou muito entusiasmado por me juntar à equipa. É um novo desafio para mim. Já tínhamos falado disso em 2016 e, apesar de não termos chegado a acordo na altura, estou muito contente por começar a trabalhar com uma marca tão icónica como a Toyota, bem como com o meu ídolo de infância, Tommi Makkinen", disse Ogier, que deixou a Citroën por considerar que a marca francesa não estava a desenvolver o C3 tanto como deveria.



Agora, o objetivo "é reconquistar o título", garantiu Ogier, que fará dupla com o francês Julien Ingrassia, seu habitual navegador.



De fora, ficam, assim, o finlandês Jari-Matti Latvala e o irlandês Kris Meeke, que defenderam as cores da equipa nipónica até ao final da temporada de 2019.



Aos 35 anos, Ogier soma seis títulos (quatro com a VW e dois com a Ford) e 47 vitórias no Mundial.



"Estou bastante satisfeito com a equipa que conseguimos formar para a próxima época. Acredito que nos traz bastante equilíbrio para o objetivo de voltarmos a lutar por troféus", disse o diretor da equipa, Tommi Mäkkinen.



O finlandês elogiou Ogier: “Acredito que termos conseguido atrair um piloto com as suas conquistas diz muito daquilo que já conseguimos alcançar como equipa num tão curto espaço de tempo".



Já o galês Elfyn Evans tem 30 anos e venceu apenas o rali da Grã-Bretanha, em 2017. É navegado por Scott Martin e considera que "é uma grande oportunidade" para a sua carreira.



Por seu lado, Kalle Rovanperä tem 19 anos e é filho do antigo piloto Harri Rovanperä, sendo considerado um dos mais promissores jovens talentos do campeonato.



"Tenho a certeza de que o próximo ano vai ser bastante exigente. Os maiores desafios passam por aprender a conhecer o novo carro e também os ralis que são novos no calendário. Acho que o ‘Seb' [Ogier] e o Elfyn [Evans] serão muito bons companheiros de equipa para mim, com sua experiência. Eu tenho tanto ainda que posso aprender com eles, pelo que é bom tê-los na equipa", disse.