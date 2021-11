Sébastien Ogier conquista oitavo título mundial de ralis

O gaulês, de 37 anos, já se tinha sagrado campeão em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020, sendo que, com os resultados da última prova do campeonato, a Toyota conquistou, também, o título de Construtores.







Sébastien Ogier conquistou o oitavo título mundial de ralis da carreira, ficando a apenas um do compatriota Sébastien Loeb, mas vai desistir da carreira a tempo inteiro para se dedicar à família.



Ogier, que ganhou pela Toyota, é o segundo piloto mais vitorioso na disciplina, apenas atrás do homónimo e antecessor Sébastien Loeb, e também o segundo campeão por três marcas diferentes (Volkswagen, Ford e Toyota), algo que conseguiu em 2020, replicando o finlandês Juha Kankkunen, campeão com Peugeot (1986), Lancia (1987 e 1991) e Toyota (1993).